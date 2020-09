Latina, continuano le condizioni meteo avverse per le prossime 24 ore

La presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteo avverse dalle prime ore di domani, lunedì 28 Settembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono in sul Lazio «il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

«Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste - spiega il bollettino - e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi déacqua, nonch¬ delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta».

Questi i livelli di allerta rilevati dal Centro funzionale regionale per la provincia di Latina. Per la giornata di oggi resta il livello "Arancone" per la criticità idrogeologica e per la criticità idrogeologica relativa ai temporali; allerta giallo invece per la criticità idraulica. Per domani invece sui bacini costieri sud allerta giallo per criticità idrogeologica e idraulia e verde per i temporali.

