Neve sul Vettore, a Castelluccio tira aria d'inverno

PERUGIA - Un grado di temperatura nella notte e prima neve sulla cima del monte Vettore: a finesettembre a Castelluccio di Norcia è arrivato l'inverno. Ma il freddo e la pioggia hanno interessato tutta l' Umbria, letemperature registrate dal Centro funzionale della Protezione civile regionale sono ben al di sotto della media stagionale. Su tutto l'arco appenninico le minime, nel corso della notte fra sabato e domenica, si sono attestate tra 1 e 4 gradi, ma anche nei fondovalle e zone pianeggianti interne al territorio, il freddo si è fatto sentire.A Perugia il termometro è sceso a 7,7 gradi, a Terni 11,4. I valori nelle altre principali città:Foligno 8,4, Gubbio 6, Città di Castello 7,2, Gualdo Tadino 6, Todi, 8,5, Spoleto 8,1, Orvieto 8,6, Assisi 8,1, Cascia 4,7 e infine Norcia 5,4 gradi. Sul fronte delle previsioni meteo per la giornata odierna, domenica 27 settembre, sono attese piogge diffuse su tutta la regione, a tratti di forte intensità con temperature ancora in calo. Per domani e nei prossimi giorni è atteso un miglioramento, con l'aumento delle temperature.