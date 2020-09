Maltempo a Roma, Ostia allagata: la pista ciclabile appena inaugurata è già un lago

Allagamenti in garage e cantine, nuovi rami pericolanti che finiscono in strada e sui marciapiedi mettendo in pericolo pedoni e auto. Il maltempo non da tregua e Roma deve fare ancora i conti con strade allagate e disagi. Oltre una quarantina le richieste d'aiuto arrivate ai vigili del fuoco fino all'alba: in particolare dalla Nomentana, dalla Colombo e da Ostia. Sul litorale maxi allagamenti da via Isole del Capoverde a via delle Baleniere. Appena inaugurata è già impraticabile la pista ciclabile sul lungomare: è un lago, impossibile circolare. Rallentamenti sul lungotevere. E per la giornata di lunedì ancora temporali.

Maltempo, tromba d'aria a Rosignano: 2 feriti gravi. Neve nel Lazio, non accadeva da anni. Disagi a Roma

Roma, alberi crollati e danni dai Parioli a Torrevecchia: l'incuria del Campidoglio



© RIPRODUZIONE RISERVATA