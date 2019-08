Latina, chiusura Ppi: sindaci pronti ad azioni legali contro la Regione Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaci della provincia di Latina pronti ad azioni legali contro la Regione Lazio per salvaguardare i Ppi (punti di primo intervento). La decisione stamattina, nel corso di una riunione tra i primi cittadini, coordinati dal presidente della Provincia, Carlo Medici. Nell’incontro, cui erano presenti i sindaci di Latina Damiano Coletta, di Sabaudia Giada Gervasi, di Minturno Gerardo Stefanelli, di Cori Mauro De Lillis, i rappresentanti dei Comuni di Cisterna, Gaeta, Priverno, Sezze, Pontinia oltre ai componenti di numerosi comitati di cittadini che si stanno battendo per salvaguardare la sopravvivenza dei presidi sanitari, è emersa la volontà comune degli amministratori di mettere in campo tutti gli atti e intraprendere tutte le iniziative necessarie a far revocare il provvedimento regionale che eliminerebbe dei punti di riferimento sanitario fondamentali per le popolazioni dei centri interessati. Una serie di iniziative saranno quindi messe in campo prima e dopo il previsto incontro del 5 settembre con l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.