Latina, avvocato arrestato mentre spaccia cocaina alle due di notte in piazza Roma

di Vittorio Buongiorno

Un avvocato di 52 anni è stato arrestato alle due di notte, tra sabato e domenica, nel cuore della movida a latina. I carabinieri lo stavano pedinando e quando hanno visto lo scambio sono entrati in azione. L'avvocato aveva appena venduto una dose di cocaina a un trentunenne ed è stato arrestato con l'accusa di spaccio in flagranza. Indosso gli è stata trovata unìaltra dose, e poco distante nell'androne del palazzo dove vive, sono state trovate altre 27 dosi occultate. A quel punto i militari del comando provinciale hanno perquisito l'abitazione e su mandato del giudice per le indagini preliminari anche lo studio. Ma l'esito dei due accertamenti è ancora coperto da segreto istruttorio.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54



