Latina, blocco di cemento contro l'auto di un agente di polizia penitenziaria: arrestato

Ha scagliato un blocco di cemento contro un’auto e quando sono intervenuti i carabinieri si è ribellato. E’ successo sabato, erano circa le 15, a Latina in piazza della Libertà. I carabinieri della locale stazione, con la collaborazione degli agenti della polizia penitenziaria di Latina, hanno arrestato in flagranza dei reati di violenza e resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento, un uomo di 36 anni nato in Senegal e domiciliato a Latina.L’uomo si trovata proprio nel piazzale antistante l’ingresso della caserma dei carabinieri del Capoluogo e ha danneggiato, lanciando appunto un blocco di cemento, l’autovettura di proprietà di un agente in servizio presso la polizia penitenziaria di Latina.Quando sono intervenuti i miliari l’uomo ha opposto resistenza pronunciando frasi oltraggiose. E’ stato arrestato e condotto nel carcere di via Aspromonte.