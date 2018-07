Lancio di sassi sulla Pontina e spaccio, blitz al campo nomadi di Castel Romano

di Raffaella Patricelli

Controllo straordinario all’interno del campo nomadi di Castel Romano nell’ambito delle indagini sul lancio di sassi avvenuto una settimana fa sulla Pontina a causa del quale vennero danneggiate sei auto e due persone rimasero ferite. Polizia Locale, Polizia di Stato e Polizia Stradale di Aprilia e Roma da questa mattina hanno fatto irruzione nell’area tra roulotte e container.



Le indagini sul lancio dei sassi hanno portato quindi proprio lì e ora la polizia vuole portare a termine ogni accertamento. Gli automobilisti presi a sassate hanno fornito degli elementi per poter risalire all’identita dei responsabili. Alcuni rom sono stati controllati, l’operazione è ancora in corso. Sul posto camionette della polizia, un carro attrezzi e altri mezzi.



Secondo quanto si è appreso, l'operazione, che si avvale anche di un elicottero, è volta all'identificazione e al controllo delle persone effettivamente residenti nel campo. Impiegato anche il reparto cinofili della polizia per verificare l'eventuale presenza di droga all'interno dell'insediamento.

