Ladro di bici tradito dai tatuaggi, fermato dalla polizia a Latina

Ultimo aggiornamento: 09:12

Ha rubato una bicicletta a bordo della quale si è poi allontanato ma è stato individuato e fermato poco dopo, tradito dai tatuaggi sulle braccia e sul collo e dalle riprese delle telecamere collocate all'interno del palazzo nel quale aveva messo a segno il furto. E' accaduto venerdì in una strada di Latina dove gli agenti della Squadra Volante della Questura, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti su richiesta di un cittadino che aveva segnalato il furto della sua bicicletta, acquistata da poco.I poliziotti sono riusciti a raccogliere una serie di testimonianze e una descrizione precisa del ladro inclusi alcuni particolari quali una serie di tatuaggi sulle braccia e sul collo e hanno poi visionato i filmati delle telecamere che hanno immortalato l'autore del furto. Sono così scattate le ricerche e S.S., queste le sue iniziali, 35enne nato in Francia ma cittadino italiano con una serie di precedenti è stato individuato e bloccato poco dopo nei pressi di un centro commerciale, proprio in sella alla bicicletta rubata poco prima. Addosso aveva inoltre uno zaino all'interno del quale sono stati trovati diversi attrezzi da scasso.Il 35enne non ha opposto resistenza agli agenti, al contrario ha confessato subito il furto della bicicletta ed è stato fermato per furto aggravato e portato presso la camera di sicurezza della Questura. Lì è rimasto fino a ieri mattina quando in Tribunale è stato celebrato il processo per direttissima. Al termine dell'udienza il giudice monocratico ha convalidato l'arresto ed ha applicato per S.S. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione, per due volte al giorno, presso gli Uffici della Questura. La bicicletta, è stata restituita al proprietario.