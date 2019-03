La morte di Nardi sul Nanga Parbat, il cordoglio delle istituzioni di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In questo momento così difficile per la famiglia dell’alpinista setino ci stringiamo tutti idealmente attorno ai suoi cari. Daniele è stato un uomo coraggioso che ha inseguito un sogno e che non si è mai arreso. Così lo ricorderemo insieme a tutta la comunità di Latina». Così l'amministrazione comunale del capoluogo commenta la notizia della sospensione delle ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard «appresa con dolore».Il consigliere regionale pontino del Pd, Enrico Forte, commenta sulla sua bacheca facebook condividendo un'immagine di Daniele e Tom: «Daniele, anche questa volta ci hai portati con occhi, mente e cuore dove mai avremmo pensato di arrivare. Grazie per averci fatto condividere la gioia dei tuoi traguardi, e la voglia di ritentare ogni scalata. La tua grandezza era proprio questa: entusiasmo, meticolosità e passione che rimarranno per sempre nella mente e nel cuore di chi ti ha conosciuto. Chissà quanto é stata dura la lotta contro i demoni che ti hanno portato fin lassù, ma noi vogliamo ricordarti, insieme a Tom, felice come in questa foto».