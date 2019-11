Itri, versa 13.000 euro per l'acquisto di un'auto ma è una truffa: denunciati due uomini di Latina

Ha risposto ad un'inserzione letta su un portale online, voleva acquistare un'auto nuova, ma è stato truffato e ha perso 13.000 euro. I carabinieri di Itri sono risaliti agli autori della truffa, si tratta di due persone di Latina che sono state denunciate appunto per truffa in concorso nei confronti del 42enne itrano. La vittima ha raccontato ai militari di aver risposto ad un'inserzione su un portale internet, di aver preso contatti con i due uomini, probabili titolari di una concessionaria auto di Latina per l’acquisto di un’auto che, nonostante lui abbia versato 13.000 euro tra contanti e bonifici, di fatto non gli è stata mai consegnata. © RIPRODUZIONE RISERVATA