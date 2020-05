Ponza, la Pro Loco chiude gli uffici in polemica con l'amministrazione comunale

«Chiusura dell'ufficio per l'estate 2020 e fino a data da destinarsi». E' la decisione che il consiglio di amministrazione della Pro Loco di Ponza ha comunicato agli iscritti, in una lunga lettera dove si spiegano tutte le divergenze con il Comune.

L'associazione - che ha l'ufficio proprio agli sbarchi degli aliscafi - sottolinea tutta una serie di iniziative adottate in questi anni «con riscontro tangibile» ma anche «la scarsa collaborazione con l'amministrazione comunale». Dal rinnovato sito internet alle visite alle cisterne romane, dalla organizzazione di "un volontario per amico" agli eventi, fino alla pulizia dei sentieri e alla distribuzione di materiale informativo. Attività che ogni Pro Loco svolge, in Italia, ma che a detta del consiglio l'amministrazione che guida l'isola da tre anni non ha recepito.

La decisione arriva alla vigilia di una stagione estiva a dir poco difficile a causa del Coronavirus. «Mancano i requisiti minimi per una proficua collaborazione - scrive il presidente, Emilio Aprea, insieme al resto dei consiglieri - atta a risollevare le precarie e disastrate condizioni isolane». Ufficio chiuso, dunque, e mandato a chi gestisce il sito di indirizzare le richieste che dovessero arrivare automaticamente al Comune di Ponza.

