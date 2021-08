Irregolarità in campeggi e agriturismi, sette strutture multate dai Nas in provincia

Lunedì 16 Agosto 2021, 12:30

I Carabinieri dei Nas, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto su tutto il territorio nazionale una campagna di controlli presso villaggi turistici, campeggi, agriturismi e similari strutture tradizionalmente vocate alla ricettività vacanziera. In provincia di Latina sono stati controllati n. 16 agriturismi, campeggi e villaggi turistici. Dei quali sono risultati non conformi 7 attività per violazioni alle norme di carattere igienico-sanitarie e strutturali .L ’irregolarità hanno interessato i comuni di Terracina, di Gaeta, di Sabaudia e Latina.

A livello nazionale le attività di controllo hanno interessato 724 strutture e aziende, accertando violazioni presso 202 di esse, pari al 28% degli obiettivi ispezionati, dei quali 17 oggetto di provvedimenti di sequestro o di sospensione dell’attività a causa di gravi irregolarità e di incompatibilità con la prosecuzione del servizio. Le 301 violazioni penali e amministrative contestate, per un ammontare di 150 mila euro, hanno riguardato numerose inosservanze emerse nel corso delle verifiche dei Nas.