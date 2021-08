Controlli a tappeto sul litorale, sanzionati otto stabilimenti

Mercoledì 4 Agosto 2021, 10:04

L'operazione di controllo nazionale dei carabinieri del Nas negli stabilimenti balneari e nei relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi, passa anche da Latina.

Finora 886 i controlli, 22 nella provincia di Latina. Otto le violazioni amministrative contestate, per 3900 euro, per rilevate carenze igienico-sanitarie e per il mancato rispetto delle disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sequestrati anche 440 kg di prodotti alimentari per i quali non è stata dimostrata la tracciabilità.