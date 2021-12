Insieme Formia: ingaggiato l'esterno offensivo Fabio Orlando, un lungo passato tra serie C e D

Ancora un colpo in entrata per l’insieme Formia. In prossimità della chiusura della finestra del mercato invernale, il club biancazzurro ha ingaggiato l'esterno destro e all'occorrenza anche di sinistra, Fabio Orlando, classe ’93, proveniente dalla Mariglianese.

L’attaccante salernitano vanta esperienze in serie C con la Paganese e il Melfi, in D con Matera, Valle d’Aosta, Novese, Borgosesia, Verbania, Nocerina, Gelbison, Sestri Levante, Palmese e infine Mariglianese.

Un giocatore che era finito nel mirino di diverse società, ma il ds Damiano Del Borgo di concerto con il patron Alessandro Anelli è stato più lesto di tutti nel concretizzare l'operazione e metterlo così a disposizione del neo mister Fabio Fratena, che intende adottare il 4-3-3 come schema di riferimento. Un'arma tattica in più per cercare di risalire la china in classifica e presentarsi alla ripresa del campionato (domenica 9 gennaio in casa contro l'Ostia Mare) con il morale alto.