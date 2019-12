Indennità non dovuta, professore della "Sapienza" dovrà restituire 230.000 euro alla Asl

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un errore, una “dimenticanza”, una svista, un errore burocratico o qualcosa di più serio. Lo stabiliranno altri, intanto la Asl chiede a un professore dell’università “Sapienza” di Roma, “strutturato” nell’azienda pontina da tempo, di restituire emolumenti per oltre 230.000 euro.Il docente avrà tempo un mese, è stato messo in mora, in caso non versasse il dovuto si avvieranno le azioni forzose previste in questi casi.Il motivo? Ha percepito per anni l’indennità di esclusiva - pur svolgendo attività libero professionale - e percepito anche un’altra serie di emolumenti perché (in teoria) si dedicava «a tempo pieno» all’attività in ospedale. Il professore è stato scoperto a seguito di un esposto che risale al 2014 ma solo nei giorni scorsi - e dopo uno scambio di lettere andato avanti anni tra Asl e “Sapienza” - la situazione si è definita. Lo stesso docente, accortosi che qualcosa non quadrava, aveva chiesto a un certo punto di non percepire più l’indennità. Quella del passato, però, deve restituirla e lo stesso vale per i contributi previdenziali.