Giovedì 7 Ottobre 2021, 13:43

Un incidente ha bloccato via Piave. Un'auto e uno scooter si sono scontrati all'altezza del supermercato Eurospin. La vettura stava svoltando, secondo una prima ricostruzione della dinamica, in via Trebbia, e non ha potuto evitare la collisione con lo scooter che proveniva lungo via Piave in direzione Latina. Sul posto è intervenuta la polizia locale.