Sabato 11 Settembre 2021, 09:17

Un grave incidente stradale si è verificato a Formia, sulla "Variante Appia" con più mezzi coinvolti e diversi feriti, uno dei quali trasferito in eliambulanza dal personale dell'Ares 118. L'intervento dei soccorritori è ancora in corso e per consentirlo è stato necessario chiudere la strada. Le deviazioni sono indicate sul posto, al lavoro anche vigili del fuoco e forze dell'ordine.