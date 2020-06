Incidente sulla Migliara 47, soccorsi inutili: morto un uomo

Un uomo è morto causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 22 sulla Migliara 47, in località Borgo Pasubio, tra Latina e Pontinia. L'intervento dei soccorritori, purtroppo, non è servito. Che le condizioni del ferito fossero gravissime si era capito sin dall'inizio, dalla centrale dell'Ares 118 è stata inviata anche l'auto medica ma per l'uomo non c'era nulla da fare.

Secondo le prime informazioni si tratta di un incidente autonomo.

Ultimo aggiornamento: 22:57

