Incidente sulla Migliara 41, due auto coinvolte e quattro feriti a Latina

Ancora un incidente stradale a Latina, con quattro feriti trasportati all'ospedale "Santa Maria Goretti". Si è verificato intorno alle 17,30 in via Fiume, all'altezza della Migliara 41, e ha visto due mezzi coinvolti e finiti sul margine della strada a ridosso di un canale di scolo.



Immediato l'allarme lanciato dai passanti. Sono intervenuti i mezzi dell'Ares 118 che hanno dato assistenza alle persone coinvolte. Ai feriti è stato assegnato il codice rosso, il più grave, per la dinamica dello scontro ma le loro condizioni non sono particolarmente preoccupanti. Dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA