Incidente su via Appia incrocio con via Artemide, due ragazze in ospedale

Incidente sulla via Appia incrocio con via Artemide e via Ninfina a Cisterna. A scontrarsi una Lancia Ysilon ed una 500X guidate da due giovani del posto. Nell'impatto l'utilitaria Fiat si è ribalrtata ed è rimasta sottosopra al centro della carreggiata. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 arrivati con un'auto medica e due ambulanza che hanno trasportato le due giovani presso il nosocomio del capoluogo. Forti rallentamenti per il traffico regolarizzato a senso alternato dagli agenti della Polizia Locale che sta effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, in supporto anche una volante del commissariato di Polizia di Cisterna.

