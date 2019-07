Incidente stradale, carambola d'auto sull'Appia: quattro feriti, uno è in gravi condizioni

Ultimo aggiornamento: 13:22

Grave incidente stradale sull'Appia, al confine tra Latina e Pontinia, all'altezza della migliara 47. In una carambola d'auto - tre i veicoli coinvolti - ci sono stati quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari dell'Ares 118, intervenuta anche l'eliambulanza che è atterrata in un campo nei pressi della strada.Il traffico, molto intenso in direzione sud, verso il mare, ha subito forti rallentamenti. Secondo una prima ricostruzione dovrebbero essersi scontrate frontalmente un'Audi A4 e una Opel Astra, mentre una Kia Sportage ha tamponato i veicoli già incidentati subito dopo.