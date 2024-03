Lunedì 18 Marzo 2024, 12:19

L'INCIDENTE

LA DINAMICA

LA VITTIMA

Un giovane al volante di una Smart si è scontrato frontalmente con una Opel Corsa con due donne a bordo ed è morto nel violento impatto. Le due donne, entrambe di Gaeta, ferite nell'incidente, sono state ricoverate in ospedale.Lo schianto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 19, a Gaeta, sulla Flacca, all'altezza della contrada Catena, dopo l'ospedale e prima di scendere verso Fontania, in un tratto urbano interessato in quei drammatici momenti da un intenso traffico di rientro in direzione sud dopo una giornata primaverile.Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti gli agenti della Polizia stradale di Formia intervenuti insieme con la Polizia locale e i carabinieri della Tenenza di Gaeta si è verificato sul rettilineo un violento scontro frontale tra la Smart guidata da un uomo di origine albanese di 30 anni, la vittima si chiamava Yuri Shini ed era residente a Gaeta, e l'Opel Corsa con a bordo due donne. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto, sbandando, ha invaso la corsia opposta sulla quale sopraggiungeva l'altra vettura, schiantandosi contro di essa. E' stato un impatto violento, sul rettilineo nella zona conosciuta anche come via Maresca, risultato fatale al trentenne, che era solo sulla Smart ed è deceduto quasi all'istante per le gravissime ferite riportate nell'incidente.Le donne che erano sulla Opel Corsa, due signore gaetane di 57 e 86 anni, sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118, stabilizzate e portate in ambulanza all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia dove sono state ricoverate. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le due vetture hanno subìto ingenti danni. Yuri Shini, che aveva compiuto 30 anni il 4 marzo scorso, era molto conosciuto e benvoluto a Gaeta. Per un lungo periodo ha lavorato allo Yacht Caffè Gaeta, presso la Base Nautica "Flavio Gioia" e ultimamente svolgeva vari lavori per un'azienda di distributori di macchinette di bevande e a bordo di uno yacht ormeggiato in rada.

La strada regionale Flacca è rimasta a lungo chiusa al traffico, per consentire agli agenti della polizia stradale di effettuare i rilievi del tragico incidente. E' stato molto impegnativo il lavoro della Polstrada, dei vigili urbani e dei carabinieri nel regolare la circolazione nella trafficatissima arteria stradale, spesso teatro di drammatici incidenti.