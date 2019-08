Grave incidente questa mattina a Latina, su Strada Sabotino. L'auto condotta da un ragazzo di 20 anni si è capovolta, è finita in un fosso a lato della carreggiata e ha preso fuoco.



Le condizioni del ferito sono disperate, soccorso dai sanitari dell'Ares 118 è stato trasferito in eliambulanza al San Camillo. Intervenuti anche i vigili del fuoco. I carabinieri stanno svolgendo i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 09:54