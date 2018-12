Incidente sull'Appia, un ragazzo di 28 anni muore alla vigilia di Natale

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore a 28 anni alla vigilia di Natale. È successo oggi pomeriggio al chilometro 56.200 dell’Appia, nella zona industriale di Cisterna. Vittima T.Z., 28 anni di Cisterna, che con la sua Fiat 500 viaggiava in direzione Latina, probabilmente per gli ultimi acquisti di Natale. All’altezza dello stabilimento Findus, e a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, l’auto si è schiantata contro una Fiat Doblò condotta da un uomo nato e residente ad Amatrice, che viaggiava nella direzione opposta. Uno schianto violento per il quale inutile è stato l’intervento dell’elisoccorso, poiché i sanitari del 118 hanno constatato il decesso sul colpo del giovane di Cisterna che abitava con la sua famiglia a Le Castella, al confine con Velletri. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco, la polizia stradale di Latina e la polizia locale di Cisterna per i rilievi di rito. Notevoli i disagi alla circolazione, poiché la statale Appia è rimasta chiusa per ore.