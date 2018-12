Trovato cadavere sulla Pontina, si costituisce un 19enne: «Ho investito io quell'uomo»

Un uomo è morto travolto da un'auto sulla Pontina, a Pomezia. Il conducente, un ragazzo di Pomezia alla guida di una Ford Fusion e diretto a Roma, subito dopo l'incidente, avvenuto al km 27.400, è scappato ma poco dopo si è costituito ai carabinieri.

La vittima, di un età compresa tra 50 e i 60 anni, non aveva con sé documenti e non è ancora stata identificata. Il cadavere è stato trovato dagli agenti della polizia stradale di Aprilia. La strada è stata chiusa in direzione Roma dalle 19.30 alle 10, con deviazioni del traffico sulla strada laterale.

