Incidente fra due auto: quattro feriti a Sabaudia, uno è grave

Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, per un incidente stradale avvenuto a Sabaudia. All'incrocio di Borgo San Donato due auto si sono scontrate, forse per una mancata precedenza, e una è uscita dalla carreggiata.A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e personale dell'Ares 118. Il ferito più grave è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina in codice rosso, il più grave. Gli altri tre sono stati portati allo stesso pronto soccorso ma le loro condizioni non sono preoccupanti.La dinamica è al vaglio della polizia stradale.