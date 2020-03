Incidente durante una gara, ragazza cade da cavallo a Terracina: è grave

Una ragazza di 18 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere caduta da cavallo nel corso di una gara che era in programma al Centro di equitazione dell'Hermada, a Terracina.



La ragazza è stata soccorsa dai sanitari e trasferita in eliambulanza in ospedale, dove si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Nell'impianto che si trova sulla Migliara 58 era in programma oggi il primo "outdoor" della stagione.



La giovane, secondo una prima ricostruzione, è caduta e ha battuto la testa, perdendo i sensi. Immediato l'intervento del personale presente nell'impianto, quindi dei sanitari dell'Ares 118 che hanno stabilizzato la ragazza poi trasferita al "Goretti". © RIPRODUZIONE RISERVATA