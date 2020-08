Grave incidente a Fondi lungo la statale Appia al km116. Un ragazzo di cui non si conoscono ancora le generalità è uscito di strada con la sua auto finendo in un fossato. Soccorso da 118 e vigili del fuoco e' stato trasferito al San Camillo di Roma in codice rosso. Nell'incidente ferite altre tre persone in modo meno grave. © RIPRODUZIONE RISERVATA