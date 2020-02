Incidente al "solito" incrocio vicino all'ospedale: auto capovolta, due feriti

Ennesimo incidente stradale nei pressi dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Due auto si sono scontrate all'incrocio "maledetto" - quasi quotidianamente teatro di incidenti - tra via Bonaparte e via Verdi. Nell'impatto sono coinvolte una Dacia e un'Audi, i conducenti dei mezzi sono rimasti feriti per fortuna non in modo grave stando ai primi riscontri.



Sono intervenuti un'ambulanza dell'Ares 118 per i soccorsi e una "volante" della Polizia di Stato per i rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA