Incidente tra 3 auto sulla Pontina, tre feriti in ospedale

Martedì 21 Febbraio 2023, 19:20







Ennesimo violento incidente questo pomeriggio sulla Pontina. Tre le auto rimaste coinvolte nello schianto verificatosi al km 55all'altezza di Campoverde sulla carreggiata in direzione Latina. Tre persone sono rimaste lievemente ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze per il trasporto in ospedale dei feriti. Presente anche la polizia stradale di Aprilia che ha chiuso la strada al traffico per permettere la rimozione dei mezzi incidentati. La strada statale 148 è stata da poco riaperta al traffico.