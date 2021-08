Incendio alla Sep, ordinanza del sindaco Carlo Medici: "Finestre chiuse e niente manifestazioni"

Lunedì 23 Agosto 2021, 13:58

Il sindaco di Pontinia Carlo Medici, ha firmato un'ordinanza, dopo l'incendio scoppiato questa notte alla Sep, in cui specifica agli abitanti, in attesa delle analisi dell'Arpa Lazio, di non aprire le finestre, non raccogliere prodotti ortofrutticoli o comunque assicurarne un accurato lavaggio, lavare con acqua siti esterni su cui si possa essere accumulata polvere ed effettuare la pulizia o la sostituzione dei filtri dell'aria condizionata. Non sarà possibile, fino a nuovo ordine, effettuate manifestazioni medico sportive.

Il sindaco è comunque in costante contatto con l'Arpa Lazio per avere il prima possibile i risultati delle analisi effettuate in loco già ieri sera.