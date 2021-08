Rifiuti, a Pontinia brucia la Sep. Il sindaco Medici: esclusi danni ambientali, ma la popolazione resti a casa

Domenica 22 Agosto 2021, 23:41 - Ultimo aggiornamento: 23 Agosto, 08:15

Brucia nella notte la Sep di Pontinia, l'azienda di compostaggio ubicata nell'area industriale di Mazzocchio. Sul posto sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco. Il violentissimo incendio è divampato all'interno del capannone dove vengono trattati i rifiuti organici per produrre compost.

Sul posto sono arrivati anche i rappresentanti dei comitati che da anni si battono contro l'impianto, grande la preoccupazione per l'inquinamento ambientale prodotto dal rogo.

Poco prima di mezzanotte è arrivato sul posto anche il sindaco di Pontinia e presidente della Provincia, Carlo Medici. «Ho parlato con il comandante dei vigili del fuoco - spiega al telefono - e fortinatamente l'assenza di rifiuti plastici scongiura i rischi più gravi». All'interno del capannone infatti vengono raccolti e trattati i rifiuti organici trasferiti dai comuni.

Intorno alle 0.30 i vigili del fuoco sembrano ormai aver avuto ragione del rogo. I danni al capannone sono molto ingenti. Il sindaco Medici ha deciso, in via precauzionale, di invitare la popolazione a rimanere in casa: «Escludiamo danni ambientali ma è meglio attendere i risultati delle analisi dell'Arpa». La disposizione è attesa a minuti.