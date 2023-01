Incendio in appartamento a Gaeta in via Lungomare Caboto

Incendio a Gaeta in via Lungomare Caboto: sul posto sabato sera è intervenuta la squadra territoriale del Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaeta dopo una segnalazione al numero unico per l'emergenza per un rogo che si era sviluppato all'interno di una civile abitazione.

Le fiamme stavano interessando una appartamnento al piano terra e in particolare l'area soggiorno cucina di una piccola abitazione sviluppata su due livelli. Subito i vigili del fuoco iniziavano le operazioni di spegnimento, volte ad evitare la propagazione dell'incendio e, nel contempo, gli operanti si accertavano che all'interno non vi fosse nessuno. Fortunatamente la famiglia di 4 persone che vive nell'appartamento l'altra sera era fuori casa.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, si effettuava un accurato controllo dei luoghi per risalire alle cause che, al momento, sono sconosciute.