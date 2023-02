Paura nella notte, ancora in fiamme l'ex hotel de la Ville

Paura nella notte all'ex hotel de la Ville a Latina, proprio di fronte all'ospedale San Maria Goretti dove verso l'una è divampato un grosso incendio, le fiamme si sono sviluppate nella parte alte dell'immobile, agli ultimi piani.

Poco dopo l'una sono stati chiamati i vigili del fuoco, diverse le segnalazioni al numero unico per le emergenze, il 112, in via Scaravalli oltre a uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Latina sono intervenute le forze dell'ordine. Il rogo ha interessato diversi locali all'ultimo piano della struttura ricettiva ormai chiusa da diversi anni. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario l'utilizzo dell'autoscala. Ora gli inquirenti sono al lavoro per raccogliere elementi utili che consentiranno di accertare quali sono state le cause che hanno scatenato il rogo, al momento non sono chiare. Non ci sono persone ferite.

Si tratta del secondo incendio in pochi mesi, il primo è avvenuto lo scorso novembre nell'hotel un tempo di lusso, poi utilizzato come centro di accoglienza per i rifugiati infine chiuso e diventato riparo per persone disperate e senza una dimora.