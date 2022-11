Il teatro D'Annunzio riapre per i novant'anni di Latina, fissata la data

Il teatro D'Annunzio riaprirà al pubblico il 18 dicembre. La data è stata fissata in occasione delle celebrazioni del 90esimo anniversario della nascita di Latina, avvenuta nel 1932. L'evento messo in cartellone per la storica riapertura sarà con ogni probabilità un concerto di musica classica. I servizi tecnici del Comune di Latina sono già al lavoro per rendere la principale sala teatrale comunale del capoluogo pontino pronta per l'evento: al lavoro ci sono una serie di servizi per definire gli ultimi interventi, in particolare di pulizia e maquillage della sala, per accogliere i primi spettatori dopo anni di chiusura.

Proprio alcuni giorni fa, il Comune ha affidato il progetto di manutenzione, che occorrerà per gli anni a venire, in modo che le ditte che dovranno occuparsi della cura della struttura sappiano come agire.



Il D'Annunzio riapre quindi a distanza di quasi sette anni, quando nel 2015 l'allora commissario straordinario del Comune, Giacomo Barbato, decise non aprire la sala alla consueta stagione, non avendo la struttura la certificazione antincendio. Nel corso dell'amministrazione Coletta vi furono alcune riaperture, parziali e sporadiche. Dal 2015, furono quindi avviati progetti e lavori e furono stanziati nel corso degli anni fino a quasi 1,5 milioni di euro per rispettare le prescrizioni imposte dai vigili del fuoco per ottenere la certificazione.

Lavori terminati ufficialmente a settembre, quando, il 20 del mese, la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ha rilasciato la licenza di agibilità per un numero complessivo di 676 spettatori, per effettuare in forma permanente l'attività teatrale e di pubblico spettacolo.