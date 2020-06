Il presidente della Federscherma Giorgio Scarso ha incontrato gli azzurri di spada al Centro Coni di Formia

«Voi siete gli ambasciatori della ripresa della scherma in Italia». Con queste parole il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, ha esordito nel suo saluto alla Nazionale azzurra di spada maschile del ct Sandro Cuomo in ritiro sino ad oggi al Centro di preparazione olimpica Coni "Bruno Zauli" di Formia. Così come già avvenuto nel corso dell'incontro con le altre squadre (la sciabola al “Giulio Onesti", nell’impianto dell’Acquacetosa, e il fioretto a Tirrenia) che hanno ripreso l'attività, il presidente ha rivolto agli atleti di spada - presente anche lo scaurese Andrea Russo, campione italiano in carica - il saluto simbolico di tutto il movimento.

«Il vostro allenamento collegiale è simbolo della ripartenza dell'attività schemistica - spiega Scarso - Bisogna guardare avanti, rimboccarsi le maniche e puntare in alto verso gli obiettivi prefissati, nel solco della grande tradizione della nostra federazione».

