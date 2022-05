Vittoria per il Foto Club di Latina alla quinta edizione del Gran Premio d'Italia della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche). Il Foto Club Latina si è classificato primo davanti alle squadre del gruppo Eikon e del gruppo Il Cupolone Firenze.

Nove gli autori della squadra di Latina che ha ottenuto il primo posto: Michele Cuciniello, Claudio Falso, Bruno Furi, Riccardo Gucciardi, Renato Maffei, Giovan Battista Mazzucco, Antonio Mercurio, Alessio Pagliari, Luigi Passero.

In totale al Gran Premio hanno partecipato 950 immagini digitali a tema libero proposte da 62 squadre riferite a 44 Circoli Fotografici Fiaf e realizzate da 492 autori, di cui 16 under 30. Tra le foto di Latina premiate, molte sono di attualità, con riferimento anche al periodo della pandemia, ma toccano anche l'architettura, la natura, il ritratto. Il premio è stato consegnato sabato, in occasione del congresso Fiaf di Palermo, alla presenza del presidente nazionale, Roberto Rossi, e del delegato del Lazio Mariano Fanini. Per il Foto Club Latina, attivo da oltre 45 anni, si tratta di un crescendo di affermazioni, tra gli autori insigniti negli anni Giovan Battista Mazzucco e Renato Maffei, oltre al presidente, Luigi Passero.