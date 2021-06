Covid, il bollettino della Asl di oggi 16 giugno: in provincia di Latina 27 nuovi casi e una vittima

Ventisette nuovi casi in provincia di Latina, in lieve risalita rispetto agli ultimi due giorni. E' il comune di Cisterna a registrare il numero più alto, con otto nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Altri sei casi sono poi a Sezze, quattro a Fondi, tre ad Aprilia, due a Norma e altrettanti a Terracina, infine uno nei comuni di Gaeta e Minturno, per un totale di 280 positività accertate dall'inizio di giugno ad oggi. Il bollettino della Asl riporta anche il decesso di un paziente che era residente a San Felice Circeo. Infine, 160 le notifiche di guarigione, due i ricoveri e poco più di 5mila le somministrazioni di vaccino negli hub pontini.