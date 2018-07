I prefetti pontini Amato e Polichetti diventano direttori centrali al Ministero

In Prefettura (e ai cronisti) hanno lasciato un ricordo a dir poco piacevole, vivono ancora a Latina ma la carriera li porta a prestigiosi incarichi.



Lo ha stabilito il governo nel “movimento” di prefetti di ieri. Caterina Amato diventa Direttore centrale dei servizi elettorali presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, cessando dall’incarico di responsabile per la gestione e l’attuazione del Piano di azione e coesione, programma nazionale servizi di cura per l’infanzia e gli anziani non autosufficienti.

Andrea Polichetti, invece, è il nuovo Direttore centrale dei servizi demografici presso il dipartimento per gli affari interni e territoriali, permanendo anche nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Reggio Calabria).

Domenica 8 Luglio 2018



