Guasto alla centrale di Carano, niente acqua a Latina e Nettuno. Attivate autobotti

Un guasto elettrico improvviso presso la Centrale di Carano Giannottola sta causando l'interruzione idrica nei Comuni di Latina e Nettuno «che si protrarrà fino alla tarda serata di oggi, 7 agosto». Lo rende noto Acqualatina, indicando come zone interessate a Latina Borgo le Ferriere, Borgo Montello, Borgo Santa Maria, Borgo Sabotino e Borgo Bainsizza.



A Nettuno, invece, a secco Tre Cancelli, Via Piscina Cardillo, Via dei Frati, Quartiere Cretarossa, zona Poligono e Via degli Zucchetti



E' stato attivato un servizio sostitutivo a mezzo autobotte che a Latina si trova in strada Foceverde, nei pressi della Chiesa, mentre a Nettuno in zona Cretarossa, nei pressi del Poligono Militare



«I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema».

Martedì 7 Agosto 2018



