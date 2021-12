Green pass, a Latina controllati i passeggeri alle autolinee e alla stazione

Secondo giorni di controlli serrati nel capoluogo pontino e in provincia per la verifica del rispetto della nuova normativa per contenere l'epidemia. Questa mattina le pattuglie della polizia, guidate dal dirigente della divisione di polizia amministrativa Alessandro Tocco, hanno effettuato i primi controlli alle autolinee di Latina e poi alla stazione ferroviaria, in concomitanza con l'arrivo degli autobus che trasportano i passeggeri allo scalo.

Hanno quindi fermato a campione alcuni viaggiatori appena scesi dai mezzi pubblici verificando il possesso del green pass "base", necessario ora anche per usufruire del trasporto pubblico locale. Non sono state al momento rilevate situazioni di irregolarità ma i controlli proseguiranno per tutta la giornata anche nei locali pubblici, anche da parte delle pattuglie dell'Arma dei carabinieri, della finanza e delle polizie locali.