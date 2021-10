Governabilità del Comune di Latina, vertice Coletta-centrodestra: ecco la situazione/In aggiornamento

Lunedì 25 Ottobre 2021, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 15:15

Ore 15

Il sindaco Damiano Coletta ha annunciato che alle 16 «terrà una conferenza stampa presso la sala De Pasquale del Comune di Latina per fare il punto sugli incontri che si sono svolti questa mattina con gli esponenti della coalizione di centrodestra e con la consigliera Annalisa Muzio».

E' finito intorno alle 14 il vertice in Comune a Latina tra il sindaco Damiano Coletta e i segretari dei partiti di centrodestra che al primo turno delle ultime elezioni hanno ottenuto la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale. Al centro del confronto la governabilità dell'assise cittadina dopo che dal voto è uscito vincitore un sindaco civico di centrosinistra e una maggioranza di consiglieri di centrodestra. Dall'esito del confronto tra i due schieramenti dipenderà il futuro del governo cittadino.

Ieri il sindaco Coletta festeggiando il risultato elettorale ha parlato di questa situazione e spiegato come intende governare Latina.



Sabato erano stati i segretari dei partiti di centrodestra ha dichiarare le loro intenzioni in una nota congiunta

L'ipotesi che prende corpo con il passaggio dei giorni è quella di una giunta mista tra politici e tecnici.



Ma nelle ultime ore in questo panorama già di per sé complesso è piombata anche la notizia delle dimissioni «per motivi personali» del segretario cittadino della Lega Armando Valiani.