Gli "Harlem Gospel Choir" in piazza il giorno di Natale a Latina

Concerto evento in piazza del Popolo, a Latina, alle 17,30 del giorno di Natale. Si esibiranno, infatti, gli Harlem Gospel Choir, il gruppo più famoso degli Stati Uniti nel Gospel e tra quelli più longevi. L'ingresso al concerto è libero.Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo «condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene - dicono gli organizzatori -gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone».Il Coro ha cantano - fra gli altri - per la Famiglia Reale, il Presidente Obama, Nelson Mandela, Elton John, due Papi e all'International broadcast memorial per Michael Jackson. Quella di Latina è una delle due tappe nel Lazio, perché il 31 dicembre il coro sarà all'Auditorium parco della musica.