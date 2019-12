A Ostia cinque appuntamenti con i canti Gospel per arrivare con la musica a Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque concerti gospel accompagneranno al Natale i cittadini del Municipio X, tra Ostia, Ostia Antica e Acilia. Le proposte musicali, su iniziativa del Municipio lidense, sono affidate agli specialisti del Testaccio Gospel Voices, diretto da Simona Bedini (pianista e tastierista) e Sonia Canizzo. Si tratta di una formazione nata nel 2012 nell'ambito delle attività didattiche della storica Scuola Popolare di Musica di Testaccio. In pochi anni il gruppo si è andato via via affermando come uno dei più qualificati in campo Gospel, un canto religioso che, pian piano, è andato consolidandosi come una tradizione nel periodo delle Feste.Il coro Testaccio Gospel Voices ha incrementato negli ultimi anni la parte concertistica, esibendosi in varie occasioni ed in varie location. Ci sono Sonia Canizzo e Simona Bedini, che curano anche gli arrangiamenti dei brani, il chitarrista Matteo Serantini e il basso di Fabrizio Luciani.La manifestazione avrà il seguente calendario: 13 dicembre, alla Chiesa Santa Maria Stella Maris, in viale dei Promontori, a Ostia; 17 dicembre, Cattedrale Sant'Aurea in piazza della Rocca, a Ostia Antica; 18 dicembre al Punto Luce delle Arti Save the Children in via M. Fasan, a Ostia; 19 dicembre nella Parrocchia San Giorgio in Largo San Giorgio, ad Acilia; 20 dicembre nella chiesa San Nicola di Bari, in Via G. C. Passeroni, a Ostia. I concerti sono tutti in programma alle ore 19 e l'ingresso è gratuito.