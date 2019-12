© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Ferentino Gospel continua ad essre sinimonimo di successo. Ed è andata oltre ogni aspettattiva quello dell'edizione 2019 di Ferentino Gospel, un evento entrato di diritto nel palinsesto degli appuntamenti natalizi organizzati dall'Amministrazione comunale della città gigliata.Un pubblico numeroso, appassionato e partecipativo ha affollato ieri sera la Chiesa abbaziale di Santa Maria Maggiore per assistere allo spettacolo di Danell Daymon&Greater Works, sotto l'attenta organizzazione del Comune di Ferentino, della Pro loco e di quanti hanno lavorato per la riuscita della manifestazione.In scena tutto il repertorio più celebre del genere gospel che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico, uno spettacolo nello spettacolo, un viaggio emozionante attraverso la formula del gospel-pop, tra canzoni e hit della musica afro-americana, densa di contagiosa emotività. Un'esperienza unica che si può definire con una frase su tutte: 'La musica del cuore e dell’anima che unisce cielo e terra'.Grande la soddisfazione del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, che ha sottolineato la valenza del concerto Gospel per la città: "Questo è il modo più coinvolgente e sentito – ha detto – di augurare buone feste ai nostri cittadini. Un evento di grande qualità che ormai è un'istituzione, non soltanto a livello provinciale ma apprezzata anche fuori dal nostro territorio. Un appuntamento atteso e sempre più partecipato, caratterizzato sempre dalla presenza di un numeroso pubblico e da artisti di livello internazionale, come Danell Daymon & Greater Works che quest'anno hanno davvero scaldato i cuori di tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di ascoltarli e di trascorrere un bellissimo momento di condivisione".