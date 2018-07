Giovedì Joe D'Urso, il rocker ponzese amico di Springsteen, torna a suonare nella sua isola

di Giuseppe Baratta

LATINA - Il rocker statunitense, con origini ponzesi, torna di nuovo a Ponza. Dopo il successo dello scorso anno Joe D'Urso, cantautore molto conosciuto in America, giovedì prossimo al Molo Musco coinvolgerà abitanti dell'isola lunata e turisti in una serata ricca di energia e sound per lui che è anche stato vicino di casa di Bruce Springsteen e che con lui ha suonato una marea di pezzi improvvisati nel garage della sua abitazione collaborando anche a diversi progetti.



“Io sono di Ponza e per me è sempre bello tornare a casa a suonare per i miei paesani - spiega il musicista del Bronx nipote di Antonio Mazzella, il figlio della famosissima Zi Carmela la centenaria - considero questa l'isola più bella del mondo e sono molto emozionato ogni volta che ci torno". Mercoledì primo agosto dalle 22 Joe D'Urso ha in programma la prova generale per la grande notte di Ponza nel locale "Il Bivio" di via Neghelli a Latina con la band The Backstreets (con Damiano Minucci a Fabio Conti e Andrea Montecalvo), che di solito si esibisce anche con i migliori brani di Springsteen. L'evento di Ponza è organizzato con il supporto di Mariarosaria Mazzella, Enzo Di Giovanni, della vicesindaca Eva La Torraca, Alfredo Romano e di Silverio Lamonica che lo scorso anno ha effettuato una lunga e dettagliata ricerca nelle radici della famiglia D’Urso mentre Gianni Di Pietro, con la fondazione Varaldo Di Pietro, impegnato anche nel sociale.



Nella sua attivtà Joe D'Urso è molto attivo nel sociale visto che porta avanti campagne di sensibilizzazione per la lotta contro il parkinson e l'Harley Davidson lo ha scelto come testimonial per celebrare il suo centenario.



Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59



