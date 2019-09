Genero di Cavalli morto in auto a Latina, lunedì i funerali a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgeranno lunedì a Milano i funerali di Francesco Agostinelli, l'uomo di 47 anni, genero dello stilista Roberto Cavalli, trovato morto in auto martedì a Latina. La salma è da ieri a disposizione dei familiari, dopo l'autopsia svolta dal medico legale Stefania Urso.L'ipotesi più accreditata resta quella del malore, non ci sono segni di traumi o lesività esterne, quindi si attende l'esito degli esami biologici e istologici per stabilire con certezza le cause del decesso. Repertati per essere analizzati anche i farmaci che erano sull'auto e che l'uomo, probabilmente, stava cercando.La salma partirà domani mattina dall'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, le esequie sono in programma alle 11 di lunedì 23 al tempio "Sacro Cuore" di Milano.