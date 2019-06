Game of Thrones: alcune scene del prequel “Bloodmoon” saranno girate a Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena per i fan di Game of Thrones : alcune scene del prequel con protagonista Naomi Watss saranno girate in Italia e, più precisamente, a Gaeta Si tratta di molto più di un'indiscrezione in quanto la produzione, secondo le voci confermate da fonti istituzionali, ha già chiesto le autorizzazioni per una serie di riprese all'interno della famosa, nella Perla del Tirreno.Si tratta ancora di una fase prettamente organizzativa in quanto, come noto, attualmente il sito più suggestivo del, una fenditura nella roccia a picco sul mare, è visitabile soltanto fino al sessantesimo gradino.La misura di sicurezza era stata presa dal Parco a seguito dei piccoli crolli del 2016.Tornando ac'è grande attesa tra i fan dopo che il finale ha lasciato un grande vuoto tra chi ha seguito la saga, puntata per puntata, per ben otto anni.Le riprese sono già iniziate e si stanno svolgendo perlopiù inma, secondo quanto dichiarato dal presidente della, la serie non uscirà prima del(nella migliore delle ipotesi alla fine del 2020).Al fianco di Naomi Watts ci saranno nel cast, ancheNon ci saranno i protagonisti dellein quanto gli sceneggiatori hanno deciso di riavvolgere il nastro e di mostrare, con un salto indietro di 5mila anni, le origini dei, degli, die di altri popoli divenuti famosi nel corso della saga.Una di queste suggestive ricostruzioni di, come è stato denominato losalvo imprevisti burocratici sarà girato proprio aC'è da aspettarsi una ricaduta mediatica senza precedenti per la cittadina pontina dove, proprio in questi giorni, sono in corso le riprese della seconda stagione de L'Amica Geniale.