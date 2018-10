Game of Thrones, Naomi Watts protagonista del prequel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Naomi Watts la protagonista di una delle serie prequel di "Game of Thrones" targate Hbo. Nello show, ispirato ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" di George Martin, ideato da Jane Goldman e dallo stesso scrittore americano, l'attrice premio Oscar interpreterà «una carismatica esponente dell'alta società che nasconde un oscuro segreto».Finora sono stati resi noti pochi dettagli della trama: la serie sarà ambientata ottomila anni prima delle vicende narrate ne "Il Trono di Spade", pertanto nessuno degli attuali interpreti sarà coinvolto nella produzione. Verranno narrati il declino dell'età dell'oro degli eroi mitici, i segreti di Westeros e l'avvento degli Estranei, i "White Walker" che con la loro orda di zombie minacciano i sette regni.La stagione finale di "Game of Thrones", l'ottava, vedrà la luce solo nella prima metà del prossimo anno, quindi il prequel non uscirà prima del 2020.