In Consiglio comunale la segretaria perde la pazienza a microfono aperto

Scivolone della segretaria comunale Alessandra Macri durante il primo consiglio comunale della amministrazione guidata da Matilde Celentano a Latina.

Nel pieno della bagarre sull'opportunità di rinviare il consiglio comunale per consentire di seguire in televisione i funerali di Silvio Berlusconi, il presidente dell'assise civica Raimondo Tiero le ha dato la parola per procedere.

La segretaria, a quel punto, ha dichiarato aperta la votazione, ma ci sono stati alcuni momenti di incertezza. Nel video, trasmesso dallo stesso Comune di Latina in diretta straming, si vede una dipendente comunale dell'Ufficio Consiglio che si avvicina dicendole qualcosa, e lei risponde, ma il microfono è aperto. Nel video si sente distintamente la frase: «Fatti i... tuoi».